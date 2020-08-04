انتظار انطلاق "طائرة القرن الـ21" الروسية... فيديو

تنتظر روسيا ظهورا جديدا لطائرتها المدنية الجديدة "إم إس-21" في السماء قبل نهاية هذا العام.

قال رئيس الشركة التي تدير صناعة الطائرات في روسيا، يوري سلوسار، خلال لقائه برئيس الدولة فلاديمير بوتين إن طائرة "إم إس-21" يجب أن تقوم بطلعة جوية قبل نهاية عام 2020، منوها إلى أن هذه الطلعة هي الطلعة الجوية الأولى التي تقوم بها الطائرة الجديدة بعد تجهيزها بمحرك روسي محلي الصنع هو "بي دي-14".

طائرة القرن الـ21

صممت "طائرة القرن الـ21" (إم إس-21) لنقل 150 إلى 211 مسافرا إلى المسافات القريبة والمتوسطة. وقامت بالرحلة الجوية الأولى في 28 مايو/ أيار 2017. وكانت الطائرة التي أنجزت هذه الرحلة مزودة بمحرك أمريكي الصنع. وتم في يوليو/ تموز 2020 تركيب محرك "بي دي-14" الروسي في النموذج التجريبي الجديد من طائرة "إم إس-21". ويجب أن تنجز طائرة "إم إس-21" الجديدة المزودة بمحرك "بي دي-14" رحلتها الجوية الأولى قبل نهاية عام 2020.

وأوقفت روسيا مؤخرا اختبار طائرة "إم إس-21" بسبب جائحة "كوفيد 19". وكان وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف قد قال في وقت سابق إنه تم تأجيل إجراءات التأكد من مطابقة طائرة "إم إس-21" للمواصفات المقررة إلى أواسط عام 2021، وإنه يجب البدء بتسليم طائرات "إم إس-21" إلى شركات الطيران في نهاية عام 2021. وستصبح شركة "أيروفلوت"، على الأرجح، أول من يحصل على الطائرة الجديدة.

الطائرة الناجحة

عبر الطيار الروسي البارز محمد تولبوييف، وهو مدرب الطائرات، في تصريحات صحفية عن اعتقاده بأن طائرة "إم إس-21" ستحقق النجاح أثناء استخدامها وتكون طائرة ناجحة مثل طائرة "تو-154".

وكانت روسيا تنتج طائرات الركاب "تو-154" خلال فترة زمنية طويلة بدأت في عام 1970 واستمرت حتى عام 2013.