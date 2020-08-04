أدرعي يوجه رسالة إلى جندي إسرائيلي "عربي ومسلم"

ونشر أدرعي على حسابه في "تويتر" فيديو وكتب قبله:
"الجندي أنس...عربي, مسلم, اختار أن يتطوع ويخدم في صفوف جيش الدفاع الإسرائيلي...في هذه الأيام الكريمة, نقول لأنس كل عام وأنت بألف خير وعيد أضحى مبارك".
الجندي أنس...#عربي, #مسلم, إختار ان يتطوع ويخدم في صفوف جيش الدفاع الاسرائيلي...في هذه الايام الكريمة, نقول لأنس كل عام وانت بألف خير وعيد أضحى مبارك pic.twitter.com/xsTTWPJ5Y4— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 3, 2020
وفي الفيديو المنشور يظهر الجندي أنس الصفدي وهو يعرف عن نفسه أنه من الشمال زيعرض كيف يكون اليوم بالنسبة للجندي الإسرائيلي.
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