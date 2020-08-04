أدرعي يوجه رسالة إلى جندي إسرائيلي "عربي ومسلم"

وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تغريدة تهئنة بعيد الأضحى لجندي إسرائيلي قال إنه "عربي ومسلم".

ونشر أدرعي على حسابه في "تويتر" فيديو وكتب قبله:

"الجندي أنس...عربي, مسلم, اختار أن يتطوع ويخدم في صفوف جيش الدفاع الإسرائيلي...في هذه الأيام الكريمة, نقول لأنس كل عام وأنت بألف خير وعيد أضحى مبارك".

الجندي أنس...#عربي, #مسلم, إختار ان يتطوع ويخدم في صفوف جيش الدفاع الاسرائيلي...في هذه الايام الكريمة, نقول لأنس كل عام وانت بألف خير وعيد أضحى مبارك pic.twitter.com/xsTTWPJ5Y4 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 3, 2020

​وفي الفيديو المنشور يظهر الجندي أنس الصفدي وهو يعرف عن نفسه أنه من الشمال زيعرض كيف يكون اليوم بالنسبة للجندي الإسرائيلي.