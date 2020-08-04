بومبيو: الصين تلاحق المدافعين عن الديمقراطية خارج حدودها

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الصين تحاول ملاحقة المدافعين عن الديمقراطية المقيمين خارج حدودها، مؤكدا موقف واشنطن الداعم للحرية والمدافعين عنها.

وكتب بومبيو على "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "الولايات المتحدة الأمريكية تدين محاولة الحزب الشيوعي الصيني ملاحقة المدافعين عن الديمقراطية المقيمين خارج الصين وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية".

وقال وزير الخارجية الأمريكي: "واشنطن تقف مع المدافعين عن الحرية".

وقبل يومين، نشر الحساب الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية، تغريدة قال فيها إن الصين تكبل الحريات داخل حدودها، وأضاف: "تكبل الصين الحريات داخل حدودها، وتصعد عداءها تجاه الحرية حول العالم".

​وانتقدت مؤخرا المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ونبين، التصريحات الأمريكية "المعادية" لها، مؤكدة أن "الشعب الصيني لن تخيفه أقوال وأفعال بعض السياسيين الأمريكيين ضد الصين، وسوف يعمل مع شعوب الدول الأخرى لبناء مستقبل أكثر إشراقا للبشرية".

The United States condemns the Chinese Communist Party’s attempt to prosecute pro-democracy advocates resident outside of China, including in the United States. We stand on the side of freedom. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) August 4, 2020

وقال وانغ إنه "بدلا من التركيز على التعاون الدولي لتعزيز صحة الشعب الأمريكي، قام بومبيو، بصفته وزير الخارجية الأمريكي، بتشويه سمعة الصين مرارا لخدمة احتياجاته السياسية الخاصة وسط أزمة الصحة العامة الناجمة عن مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) والأزمات الاقتصادية والعمالة".

ولفت إلى أن بومبيو "مدفوعا بعقلية الحرب الباردة والأنانية، يجبر المجتمع الدولي على معارضة الشيوعية والصين".