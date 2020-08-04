فيتنام تصل للوفاة الثامنة بفيروس كورونا

أعلنت الحكومة الفيتنامية، اليوم الثلاثاء، وصول عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا في البلاد إلى 8، وذلك بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين.

بانكوك- سبوتنيك وجاء في بيان الحكومة على بوابة المعلومات الرسمية التابعة لها، أن الوفاة السابعة جراء "كوفيد-19" سجلت صباح اليوم الثلاثاء، لمواطن يبلغ من العمر 63 عاما في دا نانغ ، يعاني من أمراض الكلى المزمنة.

بينما حالة الوفاة الثامنة كانت لمقيم في مدينة دا نانغ – 65 عاماً، يعاني أيضًا من أمراض الكلى المزمنة.

وسجلت جميع الوفيات الثمانية بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد في فيتنام الأسبوع الماضي. قبل ذلك، خلال فترة الوباء بأكملها، لم تسجل أي حالة وفاة بسبب "كوفيد-19" في البلاد.

يذكر أن الموجة الثانية لتفشي "كوفيد-19" بدأت في يوليو/ تموز في مدينة دا نانغ الساحلية، بعد أكثر من ثلاثة أشهر من تسجيل آخر إصابة سابقة داخل فيتنام.