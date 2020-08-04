الخارجية الروسية: قرار استئناف الرحلات الجوية مع روسيا قد يمتد لأسابيع

أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، أنه قد تمر أسابيع لحين أن تقرر دول أخرى استئناف رحلاتها الجوية مع روسيا.

موسكو - سبوتنيك. وقال ريابكوف، خلال مؤتمر عبر الفيديو نظمه نادي "فالداي" تحت عنوان "الولايات المتحدة الأمريكية، أمريكا اللاتينية، روسيا: أجندة للتعاون البناء في فترة ما بعد (كوفيد-19)":

"جميع المعنيين في مجال النقل والسياحة مهتمون أكثر من غيرهم باستئناف [الحركة الجوية]، تحاول الحكومة إيجاد توازن بين مصالح جميع الأطراف. لكنني أعتقد أنه ستمر أسابيع أخرى قبل فتح الدول الأخرى. ومع ذلك فمن الممكن التوجه إلى روسيا من خلال المحاور الرئيسية، بما في ذلك لندن وإسطنبول".

كما أعرب عن أمله في أن تنضم العواصم والمراكز اللوجستية الأخرى إلى هذه القائمة قريبًا.

هذا وأعلنت نائب رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، يوم الجمعة الماضي، بأن بلادها ستستأنف رحلاتها مع ثلاث دول، اعتباراً من 1 أب/ أغسطس: بريطانيا وتركيا وتنزانيا.

وتعتزم روسيا استئناف الرحلات الجوية مع سويسرا اعتبارا من 15 أب/ أغسطس، وذلك بناء على قرار مقر العمليات المختص بمواجهة فيروس "كورونا" في روسيا، وستجري الرحلات على أساس أسبوعي.

يذكر أن روسيا أغلقت حدودها البرية والبحرية مع جميع الدول في شهر آذار/ مارس الماضي بسبب تفشي فيروس "كورونا" وأوقفت جميع الرحلات الجوية الدولية، ويتم حاليا رفع القيود بشكل تدريجي مع تحسن الوضع الوبائي.