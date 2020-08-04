أمريكا: مستعدون لتقديم كل المساعدة الممكنة للبنان

أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، استعداد الولايات المتحدة لتقديم "كل المساعدة الممكنة" للبنان، بعد الانفجار الذي وقع في ميناء بيروت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء.

واشنطن - سبوتنيك. وقال المتحدث في بيان حصلت عليه "سبوتنيك": "نعرب عن خالص تعازينا لجميع المتضررين، ونحن على استعداد لتقديم كل المساعدة الممكنة".

هز انفجار ضخم مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، متسببًا في سقوط مصابين وخسائر مادية كبيرة.

وبحسب مراسل "سبوتنيك"، فإن الانفجار وقع في العنبر رقم 12 بمرفأ بيروت أدى إلى احتراقه بسبب المفرقعات داخله، كما أسفر الانفجار عن وقوع إصابات، وتضرر المنازل والسيارات.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن الحريق نشب بالقرب من إهراءات القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات.

وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي. وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران .

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الانفجار الشديد تسبب في سقوط مئات الجرحى، فيما أوعز وزير الصحة الدكتور حمد حسن لجميع المستشفيات باستقبال الجرحى جراء انفجار مستودع المفرقعات.