البرازيل تسجل أكثر من 51 ألف إصابة جديدة بكورونا

قالت وزارة الصحة البرازيلية يوم الثلاثاء إن البلاد سجلت 51603 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و1154 وفاة بسبب المرض الذي يسببه الفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وسجلت البرازيل أكثر من 2.8 مليون حالة إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة، بينما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 95819، وفقا لبيانات الوزارة، في أسوأ تفش للمرض في العالم بعد الولايات المتحدة، بحسب "رويترز".

وتحتل البرازيل المركز الثاني بعد الولايات المتحدة في قائمة أكثر الدولة إصابة بفيروس كورونا.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباء عالميا.