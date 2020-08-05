العثور على المدرعة الأمريكية الغارقة ومشاة البحرية قبالة ساحل كاليفورنيا

أعلنت قيادة القوة الاستكشافية البحرية الأولى أنه تم العثور على المركبة القتالية البرمائية ومشاة البحرية الأمريكيين القتلى في القاع قبالة ساحل كاليفورنيا.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الأمريكية مقتل سبعة من مشاة البحرية، بعد أن أنهى الجيش عملية بحث استمرت 40 ساعة.

تم العثور على المركبة على عمق نحو 117 مترًا بمساعدة غواصة، وفقًا للقطات المرسلة منها، يمكن التأكد من وجود جنود قتلى فيها، ولكن لم يتم الإبلاغ عن عددهم.

وتتوقع القيادة رفع السيارة في نهاية الأسبوع.

ووقع الحادث في 31 يوليو/ تموز، عندما كانت مجموعة من جنود المارينز على متن مركبة برمائية مجنزرة في طريق العودة من جزيرة سان كليمنتي إلى السفينة سومرست.