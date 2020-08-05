قبرص: مستعدون لاستقبال المصابين من لبنان وإرسال فرق طبية إذا لزم الأمر

أعلنت قبرص، اليوم الأربعاء، أنها على استعداد لتقديم المساعدة الطبية للبنان بعد انفجار هائل هز ميناء بيروت، وأسفر عن مقتل 100 شخص على الأقل وإصابة الآلاف.

ووفقا لـ"رويترز"، قال وزير الخارجية القبرصي نيكوس كريستودوليدس إن "قبرص مستعدة لاستقبال المصابين لتلقي العلاج وإرسال فرق طبية إذا اقتضى الأمر".

وسمع دوي الانفجار الذي حدث، أمس الثلاثاء، في أنحاء قبرص التي تقع على بعد 160 كيلومترا تقريبا.

وأضاف كريستودوليدس أن "أضرارا بالغة لحقت بالسفارة القبرصية في بيروت والتي كانت مغلقة وقت الانفجار".

وفي السياق، صرح الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني ​جورج كتانة، اليوم الأربعاء،​ أن "هناك أكثر من 4000 إصابة نتيجة الانفجار في ​مرفأ بيروت​، بعضها خطرة وعدد الضحايا قد يصل إلى 100، وبعض الضحايا لا يزال تحت الركام".

وأضاف: "إن عددا كبيرا من ​المستشفيات​ لم يعد لديها قدرة لاستقبال الضحايا".

كما ناشد رئيس الحكومة اللبناني حسان دياب، أمس، الدول الصديقة بتقديم يد العون للبنان، قائلا: "أتوجه بنداء للدول الشقيقة والصديقة للوقوف بجانب لبنان".

وهز انفجار ضخم مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، في وقت سابق من يوم الثلاثاء، متسببا في سقوط قتلى ومصابين وخسائر مادية كبيرة.

وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي. وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.