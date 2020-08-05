تصوير إعصار إساياس من الجو...فيديو

الشرارات الساطعة والمستمرة التي تارة تظهر وتارة تختفي هي البرق الناجم عن إعصار إساياس قبالة سواحل الولايات المتحدة. تم نشر الفيديو على الإنترنت.

تظهر اللقطات كيف يظهر البرق في دوامة بيضاء.

تمكن علماء الأرصاد الجوية من التقاط هذا بواسطة قمر صناعي خاص بدقة جيدة.

As #GOESEast watched #TropicalStormIsaias yesterday evening, we can see all the #lightning the storm produced thanks to the satellite's Geostationary Lightning Mapper (#GLM). This imagery is also via visible band 2, which has the finest resolution of all ABI bands. pic.twitter.com/WIEWouaXpC — NOAA Satellites (@NOAASatellites) August 3, 2020

في 1 أغسطس/ آب، أعلن الزعيم الأمريكي دونالد ترامب حالة الطوارئ في فلوريدا بسبب اقتراب إعصار إساياس.

وضربت العاصفة الاستوائية إساياس ولاية فرجينيا، يوم الثلاثاء، في طريقها نحو واشنطن ومدن أخرى شمال شرقي الولايات المتحدة، وقتلت شخصا واحدا على الأقل بعد أن اجتاح إعصار خلفته متنزها للمنازل المتنقلة في ولاية نورث كارولاينا.

وتعرضت منطقة واشنطن لأمطار غزيرة مع هبوب إساياس، صباح الثلاثاء، حيث حذرت السلطات من فيضانات شديدة وأُغلقت بعض الطرق المنخفضة بسبب الفيضانات.