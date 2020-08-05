وكالة: صور رادارية كشفت تحرك طائرات أمريكية فوق لبنان عقب انفجار بيروت

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، عن انتشار صور رادارية عقب تفجير مرفأ بيروت، تظهر "أربعة طائرات تجسس تابعة للبحرية الأمريكية قرابة الساحل اللبناني السوري".

وحسب وكالة "مهر" الإيرانية، "انتشرت صور رادارية عقب تفجير بيروت تظهر أربع طائرات تجسس تابعة للبحرية الأمريكية قرابة الساحل اللبناني السوري، ما يزيد احتمالية ضلوع أمريكا في التفجيرات الأخيرة التي هزت العاصمة اللبنانية بيروت".

وقالت الوكالة الإيرانية إنه "بعد التفجير الذي وقع في بيروت أمس، تم نشر صور رادارية لعملية استطلاع غير عادية أجرتها أربع طائرات تجسس تابعة للبحرية الأمريكية على الساحل اللبناني السوري"، مؤكدة أن "خبراء أمنيون أعلنوا احتمال قيام القوات الأمريكية بعملية تخريبية في قادم الأيام".

وبحسب تقرير وكالة "مهر"، فإن "الصور الرادارية ودوريات طائرات التجسس التابعة للبحرية الأمريكية مرتبطة بالأمس"، ونقلت عن محللين أمنيين اعتقادهم أن "هذا أمر غير مسبوق، مشيرة إلى تصريحات المخابرات الأمريكية التي أفادت بوجود 50 طنا من النترات مخزنة في هذا الميناء منذ تسع سنوات تقريباً".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال، إن عسكريين أمريكيين بارزين يعتقدون أن الانفجار في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت كان بسبب "قنبلة من نوع ما". وصرح ترامب في مؤتمر صحفي: "التقيت عددا من الجنرالات ويعتقدون أن الانفجار لم يكن طبيعيا"، مضيفًا: "كان بقنبلة من نوع ما".

فيما أخبر مسؤولو البنتاغون، شبكة"CNN" الأمريكية، أنه حتى ليل الثلاثاء لم يكن هناك ما يشير إلى أنهم رأوا أن الانفجارات الضخمة التي هزت العاصمة اللبنانية بيروت، كانت هجوما، وقالوا "إنهم لا يعرفون عن ماذا يتحدث الرئيس".

وكان انفجار عنيف قد هز مرفأ بيروت، مساء أمس الثلاثاء، ما تسبب في تضرر نصف مباني المدينة تقريبا نتيجة شدة الانفجار العنيف مع وقوع عدد كبير من الضحايا وخسائر كبيرة في الممتلكات.

وأعلن مجلس الدفاع الوطني في لبنان بيروت مدينة منكوبة، وأوصى بإعلان حالة الطوارئ في البلاد على خلفية الحادث، فيما قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، في مستهل اجتماع مجلس الدفاع الأعلى، إن كارثة كبرى حلت ببلاده، مؤكدا أن الهدف من هذا الاجتماع هو اتخاذ الإجراءات القضائية والأمنية الضرورية.