المستشفيات الإسرائيلية تعرض تقديم المساعدة للبنان بعد الانفجار

عرضت عدة مستشفيات في إسرائيل مساعدة لبنان بعد انفجار في مرفأ بيروت.

يتمتع فريق مركز طب الكوارث والاستجابة الإنسانية الإسرائيلي بخبرة واسعة في الاستجابة للحوداث مع عدد كبير من الضحايا في جميع أنحاء العالم، حسبما أبلغ المركز وكالة "سبوتنيك".

وقال مدير عام المركز الطبي البروفيسور إسحاق كرايس: "مسؤوليتنا هي تقديم المساعدة للمحتاجين، وخاصة جيراننا".

ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية، عرض مركز زيف الطبي في صفد ومركز رمبام الطبي في حيفا تقديم المساعدة أيضًا.

كتب الدكتور سلمان زرقا، مدير مركز زيف الطبي، على فيسبوك: "لدينا خبرة ونحن جاهزون".

وكان انفجار عنيف قد هز مرفأ بيروت، مساء أمس الثلاثاء، ما تسبب في تضرر نصف مباني المدينة تقريبا نتيجة شدة الانفجار العنيف مع وقوع عدد كبير من الضحايا وخسائر كبيرة في الممتلكات.

وأعلن مجلس الدفاع الوطني في لبنان بيروت مدينة منكوبة، وأوصى بإعلان حالة الطوارئ في البلاد على خلفية الحادث، فيما قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، في مستهل اجتماع مجلس الدفاع الأعلى، إن كارثة كبرى حلت ببلاده، مؤكدا أن الهدف من هذا الاجتماع هو اتخاذ الإجراءات القضائية والأمنية الضرورية.