تحرك إيراني بعد "انفجار مرفأ بيروت" وروحاني يوجه رسالة إلى القادة اللبنانيين

أرسل الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأربعاء، برقية تعزية إلى القادة في لبنان، وذلك إثر الانفجار القاسي الذي ضرب مرفأ بيروت يوم أمس.

وأكد روحاني، في برقية التعزية للقادة اللبنانيين، استعداد بلاده لتقديم كافة المساعدات الطبية والعلاجية والدوائية وإسعاف المصابين بحادث انفجار بيروت، معربا عن أمله بالإسراع في تقصي أبعاد الحادث وعودة الاستقرار إلى بيروت، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

من حانبه، أعلن رئيس جمعية الهلال الأحمر في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كريم همتي، عن تجهيز ألفي حزمة غذائية وطبية تزن نحو 9 أطنان، بالإضافة إلى الأدوية لإرسالها إلى لبنان خلال 72 ساعة.

ونقل موقع الحكومة الإيرانية عن همني، قوله: "الألفي حزمة هي مساعدات مقدمة من الجمهورية الإسلامية إلى الشعب اللبناني في المرحلة الأولى وسيقوم الهلال الأحمر الإيراني بإنشاء مستشفى ميداني وإرسال فرق طبية عاجلة إلى لبنان أيضا يشمل أطباء من جميع الاختصاصات وعلى رأسهم خبراء المستشفيات الميدانية لتقديم العلاج العاجل والقيام بعمليات جراحية لمصابي الانفجار في مرفأ بيروت".

وكان كل من وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وسكرتير الأمن القومي الإيراني الأميرال علي شمخاني والمتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، قد عبروا مساء أمس الثلاثاء، عن تضمامنهم مع الشعب اللبناني إثر الانفجار العنيف الذي ضرب مرفأ بيروت، مؤكدين استعدادهم لإرسال مساعدات عاجلة وجميع أنواع المساعدات إلى الشعب اللبناني.

وهز انفجار عنيف مرفأ بيروت، مساء أمس الثلاثاء، ما تسبب في تضرر نصف مباني المدينة تقريبا نتيجة شدة الانفجار العنيف مع وقوع عدد كبير من الضحايا وخسائر كبيرة في الممتلكات.

وأعلن مجلس الدفاع الوطني في لبنان بيروت مدينة منكوبة، وأوصى بإعلان حالة الطوارئ في البلاد على خلفية الحادث، فيما قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، في مستهل اجتماع مجلس الدفاع الأعلى، إن كارثة كبرى حلت ببلاده، مؤكدا أن الهدف من هذا الاجتماع هو اتخاذ الإجراءات القضائية والأمنية الضرورية.