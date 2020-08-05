ارتفاع نسبة الإصابة بـ"كورونا" في تركيا بسبب الأعياد والعطل ووزير الصحة يحذر

صرح وزير الصحة التركي، يوم أمس الثلاثاء، بأن بلاده أجرت ما يقارب من 5 ملايين فحص للكشف عن فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وأضاف وزير الصحة، فخر الدين قوجة، في تغريدة له على صفحته الخاصة على "تويتر"، بالاستناد لبيانات الوزارة، بأن عدد المتعافين من الفيروس وصل لـ218 ألفا و491، بعد تسجيل 994 حالة شفاء.

بدوره شدد الوزير على "ضرورة الحيلولة دون وقوع خسائر كبيرة نتيجة التواصل القريب مع الآخرين خلال مواسم الأعياد والعطل".

YENİ HASTA SAYISINDAKİ YÜKSELME CİDDİ. İki gün arasındaki fark, yakın zamanda ilk kez bu kadar belirgin. Bayram ve tatildeki temas ortamının ağır sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/dVaRRl90gd — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 4, 2020

وتم تسجيل 18 حالة وفاة جراء الفيروس، لترتفع الحصيلة إلى 5 آلاف و765.

فيما ارتفع إجمالي اختبارات الكشف عن الفيروس إلى 4 ملايين و973 ألفا و466، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول" التركية.