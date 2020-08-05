إعلان موعد الجولة الثانية من المحادثات بين كييف وطهران حول الطائرة المنكوبة

أعلن مساعد الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية والدولية، محسن بهاروند، أن الجولة الثانية من المحادثات بين إيران وأوكرانيا حول حادث الطائرة الأوكرانية المنكوبة الذي وقع أوائل العام الحالي، ستجرى في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وقال بهاروند، في تصريح لوكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية، اليوم الأربعاء: "سوف تعقد الجولة الثانية من المحادثات بين إيران وأوكرانيا حول حادث الطائرة الأوكرانية المنكوبة في تشرين الأول/أكتوبر المقبل".

وأضاف: "تمت قبل عدة أيام قراءة بيانات الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة في مكتب التحقيق والتحليل لسلامة الطيران المدني في فرنسا وبحضور ممثلين عن الدول ذات الشأن بالحادث، وتم توثيق النتائج واصطحابها إلى إيران".

وتابع بهاروند: "سيتم الإعلان عن النتائج وتسليمها إلى منظمة الطيران المدني الدولية (إيكاو)، وكذلك سيطلع عليها الشعب الإيراني".

وكانت كييف قد استضافت، في 30 و31 تموز/يوليو الماضي، الجولة الأولى من المفاوضات بين وفد إيراني برئاسة مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، ومسؤولين أوكرانيين بحضور ممثلين عن كندا والسويد وبريطانيا.

يذكر أن طائرة تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية من طراز "بوينغ 800-737"، كانت في رحلة دولية متجهة إلى كييف، تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار طهران بوقت مبكر من صباح الثامن من كانون الثاني/يناير الماضي، ما أودى بحياة 176 شخصا من جنسيات مختلفة، بينها الإيرانية والكندية والبريطانية والألمانية والسويدية.

وأعلن مسؤولون عسكريون إيرانيون، في 11 كانون الثاني/يناير، أن طائرة البوينغ الأوكرانية أسقطت عن طريق الصدفة، بسبب خطا بشري، مشيرين إلى أن الطائرة حلقت بالقرب من منشأة عسكرية إيرانية واعتبرت بالخطأ "هدفا معاديا"، وتحديدا صاروخا مجنحا، في الوقت الذي كان فيه التوتر محتدما بين واشنطن وطهران في أعقاب مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني.