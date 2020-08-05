إيران تعدم رجلا أدين بقتل جندي من الحرس الثوري في اضطرابات 2017

نفذت السلطات الإيرانية، اليوم الأربعاء 5 أغسطس/آب، حكم الإعدام في رجل بتهمة قتل جندي من الحرس الثوري خلال اضطرابات مناهضة للحكومة عام 2017.

وأشارت وكالة "رويترز" إلى أنه تم إدانة مصطفى صالحي، وهو واحد من بضعة رجال حُكم عليهم بالإعدام في الأشهر الأخيرة لدورهم في الاحتجاجات المناهضة للحكومة، بإطلاق النار على سجاد شاه-سنائي، عضو الحرس الثوري.

وقالت الوكالة إنه تم تنفيذ الحكم في قصاص طالب به والدا الضحية.

وبدأت الاضطرابات في أواخر عام 2017 وأوائل 2018 بمظاهرات احتجاج على الضائقة الاقتصادية انتشرت في جميع أنحاء البلاد، وأفضت إلى أعمال عنف أسفرت عن مقتل 21 شخصا واعتقل فيها الآلاف، حسبما قال مسؤولون.

وأفادت الوكالة نقلا عن بيان من إدارة العدل في إقليم أصفهان، أن الإعدام نُفذ في أصفهان "بناء على طلب والدي" القتيل.