مطار كوبنهاغن يقلص عدد موظفيه بمقدار الربع بسبب فيروس كورونا

أعلنت الشركة المشغلة لأكبر مركز طيران في اسكندنافيا، اليوم الأربعاء، أن مطار كوبنهاغن سيستغني عن ربع موظفيه بسبب التداعيات المالية لوباء فيروس كورونا.

وجاء في بيان الشركة "للحفاظ على قدرتها التنافسية في ظروف انخفاض الطلب الذي تشهده صناعة الطيران حاليًا نتيجة لتفشي فيروس كورونا، فإن مطار كوبنهاغن سيستغني عن 650 موظفا من أصل 2600".

ومن المتوقع أن يوفر هذا التخفيض في عدد الموظفين حوالي 45 مليون يورو سنويًا. في النصف الأول من عام 2020، خسر المطار 30 مليون يورو.

وكانت صناعة الطيران من بين الأكثر تضررا بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.

ومنذ شهر مارس/ آذار من هذا العام، توقفت الحركة الجوية في العالم بالكامل تقريبًا. ووفقًا لاتحاد النقل الجوي الدولي، سيعود النقل الجوي إلى مستويات ما قبل الأزمة في موعد ليس قبل 2024، كما أعلنت شركات مشغلة لمطارات أخرى، مثل "فرابورت" و"سويسبورت" عن تخفيضات كبيرة. وتنوي كل شركة منهما الاستغناء عن 4 آلاف وظيفة.