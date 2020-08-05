ترامب: فرز الأصوات عبر البريد قد يستغرق سنوات

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه في حال التصويت عن طريق البريد، قد يستغرق فرز الأصوات في بعض الولايات سنوات.

وقال ترامب لشبكة "فوكس نيوز": "قد يستغرق الأمر عدة أشهر. قد تكون حتى سنوات".

واستشهد بولاية نيويورك كمثال، حيث أدى فرز الأصوات في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية أسابيع من الجدل وإعادة الفرز.

كما انتقد ولاية نيفادا، مشيرا إلى أن قوانينها تسمح بتزوير الأصوات بالبريد. في الوقت نفسه، قال ترامب يوم أمس الثلاثاء إنه يعتبر من الآمن التصويت عبر البريد في فلوريدا.

في وقت سابق، ناقش ترامب إمكانية تأجيل انتخابات نوفمبر، التي يرشح فيها لولاية ثانية. كان كل من الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس يعارضون بشدة. في الوقت نفسه، يسعى الديمقراطيون إلى التصويت عن بعد في معظم الولايات بسبب وباء فيروس كورونا.