سيتاح للجميع بغض النظر عن الثمن... الكشف عن سعر لقاح "مودرنا"

أعلنت شركة "مودرنا" الأمريكية أنها ستسعر جرعة لقاح فيروس كورونا الذي تطوره، ما بين 32 إلى 37 دولارًا لبعض العملاء، وهو مستوى مخصوص فقط بفترة التصدي للجائحة.

وبحسب شبكة "سي إن بي سي"، قال الرئيس التنفيذي للشركة ستيفان بانسل في مؤتمر لمناقشة النتائج المالية في الربع الثاني، إن الشركة تجري حاليًا مناقشات حول اتفاقيات لتوريد كميات أكبر سيكون لها سعر أقل.

وأضاف: "نعمل مع الحكومات في جميع أنحاء العالم وغيرها لضمان وصول اللقاح بغض النظر عن القدرة على الدفع. نحن حاليًا في جائحة كما حددتها منظمة الصحة العالمية. وفي مودرنا، مثل العديد من الخبراء، نعتقد أن الفيروس لن يزول وستكون هناك حاجة لتلقيح الناس أو تعزيز مناعتهم لسنوات عديدة قادمة".

السعر الذي تفرضه الشركة على الطلبات الصغيرة من لقاحها، لا يزال أعلى من مستوى 19.50 دولارًا للجرعة الواحدة من لقاح شركتي "فايزر" و"بايو إن تك" في صفقة مع الحكومة الأمريكية.

وقال بانسل إن اللقاح سيُسعر "بأقل بكثير من قيمته" خلال فترة الوباء، لكن بعد السيطرة على الفيروس واعتباره مستوطنا، فإن الأسعار ستتبع السوق التقليدي تماشيا مع اللقاحات التجارية الأخرى.