ترامب: أخبار كبيرة بشأن تجسس أوباما وبايدن على حملتي الانتخابية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن هناك أخبار كبيرة بشأن تجسس أوباما وبايدن على حملته الانتخابية، وفقا نشره في تغريدة عبر حسابه الرسمي على التويتر.

وجاء في التغريدة: "أخبار كبيرة بدأت جريمة القرن السياسية تتكشف، أوباما وبايدن تجسسا بشكل غير قانوني على حملتي الانتخابية، قبل الانتخابات وبعدها، إنها خيانة".

BIG NEWS! The Political Crime of the Century is unfolding. ObamaBiden illegally spied on the Trump Campaign, both before and after the election. Treason! https://t.co/6XF1pIWMNO — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 5, 2020

​ويشن الديمقراطيون هجوما متواصل على إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب، ويتهمونه بالفشل في مواجهة الأزمة، معتبرين أن سوء إدارته تسبب في إلحاق الضرر بملايين الأمريكيين وجعل أمريكا الدولة الأولى في العالم من حيث عدد الإصابات.

ويطالب الديمقراطيون وفي مقدمتهم مرشحهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة جو بايدن، بتوفير رعاية صحية متكاملة ودعم لكل الأمريكيين.

ويعتبر ترامب، المنتمي للحزب الجمهوري، أن الديمقراطيين يريدون تشويه صورته وأنهم يستغلون الأزمات الأخيرة للوصول إلى هدفهم وكسب أصوات الناس في الانتخابات المقبلة.