قبل بيروت... 8 كوارث أفجعت البشرية بسبب "نيترات الأمونيوم"

أرجعت الحكومة اللبنانية كارثة مرفأ بيروت، والتي أودت بحياة ما يزيد على 100 شخص وأسقطت آلاف الجرحى وخلفت خسائر بمليارات الدولارات، إلى تكدس أطنان من المواد الكميائية في المخازن.

وقال رئيس الحكومة، حسان دياب، الثلاثاء عقب الاجتماع الطارئ للحكومة: "لن أرتاح حتى نجد المسؤول عمّا حصل لمحاسبته وإنزال أشد العقوبات به".

وتابع: "من غير المقبول أن تكون شحنة من نيترات الأمونيوم تقدّر بـ2750 طناً موجودة منذ 6 سنوات في مستودع دون اتخاذ اجراءات وقائية، معرضة سلامة المواطنين للخطر".

ما هي نيترات الأمونيوم؟

هي مادة كيميائية لها الصيغة "NH4NO3"، وتكون على شكل بلورات عديمة اللون تتسيل بسهولة لدى تماسها مع الهواء، وهي مادة شائعة الاستخدام في الأسمدة الزراعية، بسبب محتواها العالي من الآزوت.

وعلى الرغم من خطورة التعامل مع مادة نيترات الأمونيوم؛ إلا أنها كثيراً ما تستخدم في الأسمدة لتحسين محتوى النيتروجين فيها، خاصة أن تلك المادة مستقرة نسبياً في معظم الظروف المناخية؛ وغير مكلفة في التصنيع، وهو ما يجعلها البديل الكيميائي الشائع لمصادر النيتروجين الأخرى الأكثر تكلفة.

وتعتبر نيترات الأمونيوم مركبا شديد الانفجار يستخدم في تصنيع القنابل والمتفجرات التي تستخدم في المناجم وهذا لسهولة اشتعاله لوجود الأوكسجين الوفير في الجزيئات.

ورغم كارثية إشعالها، إلا أن هذا ليس بالأمر البسيط، إذ تقول أستاذة الكيمياء بجامعة رود آيلاند، جيمي أوكسلي، والتي أجرت دراسات عن اشتعال مادة نيترات الأمونيوم: "من الصعب جدا إشعالها، كما أنه ليس من السهل تفجيرها"، بحسب وكالة "فرانس برس".

وأشارت جيمي إلى أن نيترات الأمونيوم أصبحت ضرورية للزراعة والبناء، مضيفة: "نحن بحاجة إليها، ولكن يجب توخي الحذر فيما نستخدمه".

وفقًا لوزارة الزراعة الفرنسية، لا يمكن إحداث انفجار باستخدام هذه المادة إلا عبر التماس مع مادة غير متوافقة أو مصدر شديد للحرارة.

وبالتالي يجب أن يخضع التخزين لقواعد من أجل عزل نيترات الأمونيوم عن السوائل القابلة للاشتعال (القود والزيوت، وما إلى ذلك)، والسوائل المسببة للتآكل، والمواد الصلبة القابلة للاشتعال أو حتى المواد التي تبعث حرارة عالية.

كوارث سابقة

1- أول حادثة مسجلة في تاريخ هذا المركب، كانت بمصنع "بي أي أس أف" في أوباو، ألمانيا، وأسفرت عن مقتل 561 شخصا عام 1921.

كان سبب الكارثة هو خلط نيترات الأمونيوم مع ديناميت بطريقة خاطئة، وهو ما تسبب في انفجار نحو 4500 طن من المزيج القاتل.

2- في عام 1947، اهتزت مدينة بريست الفرنسية إثر انفجار سفينة الشحن النرويجية أوشن ليبرتي التي كانت محملة بالمادة.

3- في نفس العام، قتل 486 شخصًا في تكساس الأمريكية، بعدما انفجرت سفينتا شحن محملتان بنيترات الأمونيوم في الميناء، وسقط أكثر من 3000 جريح، بحسب موقع "دويتشه فيله".

4- في 19 نيسان/ أبريل 1995، فجّر رجل عبوة وزنها طنين من السماد أمام مبنى فيدرالي اتحادي في مدينة أوكلاهوما، ما أسفر عن مقتل 168 شخصًا.

5- وفي فرنسا أيضًا، خلال العام 2001، انفجرت كمية كبيرة تبلغ نحو 300 طن من نيترات الأمونيوم داخل مستودع لأحد المصانع في الضواحي الجنوبية لمدينة تولوز.

وسمع دوي الانفجار من على بعد 80 كيلومترًا، وأدى إلى مقتل 30 شخصا وألحق دمارا في المدينة الرابعة لفرنسا.

6- انفجرت عربات قطار محملة بنيترات الأمونيوم في مدينة رينغشون بكوريا الشمالية، عام 2004، متسببة في سقوط 154 قتيلاً وإصابة أكثر من 1200 شخص، وتدمير ما يزيد على 8000 منزل في المدينة.

7- في الولايات المتحدة، تم تفجير مخزون نيترات الأمونيوم في مصنع "ويست فيرتلايزر" للأسمدة في بلدة ويست غرب تكساس، عام 2013 بشكل متعمد، وأسفر الحادث عن مقتل 15 شخصًا.

8- في عام 2015 بمدينة تيانجين الساحلية الصينية، انفجرت 800 طن من نيترات الأمونيوم، يقال إنها كانت في مستودع البضائع الخطرة بالميناء، متسببة في مقتل 173 شخصاً وتدمير منطقة بأكملها.