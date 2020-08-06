"سابقة من نوعها".. فيسبوك تحذف فيديو "مضلل" لترامب وتويتر كعادتها "تصفع" الرئيس

حذف عملاق التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء للمرة الأولى في تاريخ المنصة.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر مقطع فيديو قال فيه، إن "الأطفال محصنون تقريبا ضد مرض كوفيد-19".

فيسبوك تنفذ سابقة ضد ترامب

بدورها اعتبرت شركة فيسبوك أن "الفيديو ينتهك القواعد التي تتبعها بخصوص تبادل المعلومات المضللة عن فيروس كورونا المستجد".

وفي ذات الصدد، قال متحدث باسم فيسبوك، "هذا التسجيل يتضمن "مزاعم كاذبة" بأن فئة من الناس محصنة ضد الإصابة بمرض كوفيد-19، وهو ما يعد انتهاكا لسياساتنا بخصوص المعلومات المضللة الضارة المتعلقة بفيروس كورونا".

Facebook, Twitter take action against Trump over coronavirus post https://t.co/RsBJmeT76D pic.twitter.com/mld8SLMa9A — New York Post (@nypost) August 6, 2020

وأكد متحدث فيسبوك، أن "هذه هي المرة الأولى التي تحذف فيها شركة التواصل الاجتماعي منشورا لترامب بسبب المعلومات الخاطئة المتعلقة بفيروس كورونا".

تويتر "تصفع" ترامب مجددا

أخفت شركة تويتر تغريدة لحملة ترامب كان الرئيس شاركها، وتتضمن التغريدة الفيديو "المضلل" محل الجدل الذي حذفه فيسبوك.

وقال متحدث باسم تويتر، إن الفيديو انتهك قواعد الشركة المتعلقة بالمعلومات المضللة، مضيفا أن "حساب حملة ترامب لن يتمكن من التغريد مرة أخرى، قبل حذف التغريدة".

وتقول المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن "البالغين يشكلون معظم حالات الإصابة المعروفة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس حتى الآن، لكن بعض الأطفال والرضع أصيبوا أيضا بالمرض ويمكن كذلك أن ينقلوا العدوى لآخرين، وفقا لصحيفة "لنيويورك بوست".



ولم يرد البيت الأبيض أو حملة الرئيس الأمريكي على الفور على طلب للتعليق.

ومنذ أشهر يقوم موقع تويتر دائما بحذف أو إخفاء تغريدات للرئيس ترامب يرى أنها تخالف سياسته بشأن الأخبار المضللة.