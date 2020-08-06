مسلسل الحرائق مستمر في إيران... النيران تلتهم معملا في العاصمة

اندلع حريق كبير، فجر اليوم الخميس، في معمل للمواشي والدواجن في منطقة فشافوية في العاصمة الإيرانية طهران.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن مدير ناحية فشافوية، كريم رؤوف، قوله إن "عملية واسعة النطاق تجري لاحتواء الحريق، لكن النيران تتسع وتمتد إلى الأطراف، كما أن رجال الإطفاء والإنقاذ موجودون في المكان".

🔥بولتن آتش‌سوزی ها

🔸️آتش‌سوزی شدید در شرکت دامداری پاکدشت در فشافویه شهرستان ری pic.twitter.com/0oPGzbRixV — Rkzasafari (@rkzasafari) August 5, 2020

ومنذ أواخر يونيو/ حزيران الماضي، تم الإعلان عن سلسلة حرائق وانفجارات في مواقع عسكرية وصناعية ونووية، وأيضا معامل تكرير نفط ومحطات طاقة ومصانع وشركات.

وقال رئيس منظمة الدفاع المدني الإيرانية، غلام رضا جلالي، إن طهران لا تستبعد أن تكون الانفجارات ناجمة عن عمليات تخريبية من قبل مجموعات المعارضة أو فرضية هجمات سيبرانية من قبل الولايات المتحدة، لكن مسؤولين إيرانيين آخرين اعتبروا أن الانفجارات نتجت عن هجمات تقف وراءها إسرائيل.