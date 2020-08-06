إسرائيل تقدم مساعدات إنسانية إلى إثيوبيا

كشفت قناة عبرية النقاب، مساء أمس الأربعاء، عن إرسال إسرائيل مساعدات إنسانية لإثيوبيا.

وأفادت القناة العبرية الـ"20"، مساء أمس الأربعاء، بأن السفارة الإسرائيلية في أديس أبابا، بعثت بطرود غذائية إلى نحو 250 أسرة من طلاب مدرسة "سانت يارد" في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا.

وتحتوي كل عبوة من الطرود الغذائية على كمية كافية من "الزيت والمعكرونة والأرز والصابون"، وهي تكفي لمدة شهر ـ بحسب القناة العبرية، منوهة إلى أن ممثلي العائلات الإثيوبية استلموا طرود المساعدات بحماس شديد.

وأشارت القناة إلى أن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفيلين زار المدرسة الإثيوبية، في 2018 خلال زيارته للبلاد، لافتة إلى أن عملية التوزيع هذه تأتي في إطار المساعدة المستمرة التي تقدمها السفارة الإسرائيلية في إثيوبيا، لمساهمة في احتواء انتشار فيروس كورونا وتوفير شبكة أمان للأسر المحتاجة.