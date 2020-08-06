الخارجية الفرنسية: المساعدات في طريقها إلى بيروت

قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن المساعدات التي تقدمها فرنسا إلى لبنان عقب انفجار المرفأ، الثلاثاء، في طريقها إلى بيروت.

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية للخارجية الفرنسية، على "تويتر"، اليوم الخميس، وقالت: " المساعدة الفرنسية في طريقها إلى بيروت بالتعاون مع مركز الأزمات والمساندة".

وتابعت: "أكثر من 25 طنا من المعدات، وحشد جهود المسعفين، نساء ورجالا من الدفاع المدني".

ووصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بيروت، اليوم الخميس، في زيارة رسمية في أعقاب انفجار مستودع أودى بحياة أكثر من مئة شخص في المدينة.

وتعهد الرئيس الفرنسي بترتيب مزيد من المساعدات الفرنسية والأوروبية والدولية للبنان في الأيام المقبلة، مضيفا بأن لبنان يواجه أزمة سياسة واقتصادية وثمة حاجة لاستجابة عاجلة لها.

وكان ماكرون قد أعلن، في وقت سابق، عن إرسال بلاده لفريق من قوات الدفاع المدني وأطنان من المساعدات الطبية إلى لبنان، وذلك لمساعدته في أعقاب الانفجار.

#لبنان 🇱🇧 |

المساعدة الفرنسية في طريقها إلى #بيروت بالتعاون مع مركز الأزمات والمساندة @CdcMAE :

- أكثر من 25 طناً من المعدات

- حشد جهود المسعفين، نساءً ورجالاً من الدفاع المدني @SecCivileFrance و @francediplo_AR و @AmbaFranceLiban pic.twitter.com/jeqaMOGO0s — الخارجية الفرنسية 🇫🇷 (@francediplo_AR) August 6, 2020

وهز العاصمة اللبنانية بيروت، أمس انفجار ضخم، جعل المدنية تعيش ليلة مروعة أسفرت عن أكثر من 137 قتيلا حتى الآن، وما يزيد عن 5 آلاف مصاب وتشرد ما يقارب 250 ألف شخص، والعشرات مازالوا تحت الأنقاض.

وأعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان، بيروت "مدينة منكوبة"، الثلاثاء، ضمن حزمة قرارات وتوصيات لمواجهة تداعيات الانفجار.