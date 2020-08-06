الخارجية الأمريكية ترسل للروس عرضا بتلقي 10 ملايين دولار

ونشر برنامج مكافآت العدالة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية في الصفحة الرسمية على "تويتر" تغريدة جاء فيها :"سوف تكافئ الولايات المتحدة أولئك الذين يساعدوننا في كفاحنا ضد التدخل في الانتخابات الأمريكية. إذا كانت لديك معلومات حول العمليات التي تهدف التأثير على الانتخابات الأمريكية، يمكنك التقدم بطلب للحصول على مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار".

— Rewards for Justice, Русский (@RFJ_Russian) August 5, 2020

ومن جانبه تسلم نائب مجلس الدوما الروسي تيموفي جوكوف إحدى الرسائل التي تتضمن اقتراحًا بتقديم البيانات وقام بنشر الرسالة القصيرة على قناة تلغرام التي يظهر فيها تلقى النائب رسالة باللغة الروسية، ثم رسالة أخرى باللغة الإنجليزية.

ووفقا لوسائل إعلام روسية لم يقتصر الأمر على نائب مجلس الدوما ،حيث أكد العديد من الروس من مناطق مختلفة من البلاد تسلم رسائل مشابهة وقاموا بنشرها على الشبكات الاجتماعية.

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو كان قد أعلن عن المكافأة في وقت سابق بهدف إثبات هويات الأشخاص الذين تدخلوا في الانتخابات الرئاسية عام 2016.