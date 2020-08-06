إسرائيل تستعد لتجربة لقاح كورونا على البشر

ذكرت قناة عبرية، اليوم الخميس، أن إسرائيل تستعد لإجراء تجارب لقاح كورونا على البشر.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "قناة كان"، اليوم الخميس، أن إسرائيل تستعد لإجراء تجارب لقاح كورونا على البشر، وأنها تجري الاتصالات المتقدمة الآن مع الدول التي سيتم إجراء التجربة فيها.

وأوضحت القناة العبرية أن المعهد البيولوجي الإسرائيلي أجرى، حتى الآن، تجارب ناجحة جدا على الحيوانات، وبأن أغلب النتائج كانت إيجابية.

بشرى سارة وخطوة مهمة أخرى في طريق إسرائيل لتطوير لقاح ضد فيروس #كورونا من المعهد البيولوجي الإسرائيلي حيث أعلن وزير الدفاع قبل قليل ان #إسرائيل تستعد لاجراء تجارب #لقاح_كورونا على البشر قريبًا جدًا بعد أن أظهرت التجارب التي أجراها المعهد على الحيوانات نتائج إيجابية. pic.twitter.com/DdAhSlzzSB — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 6, 2020

وأشارت القناة إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي، الجنرال بيني غانتس، زار المعهد البيولوجي، اليوم، وقدم الشكر للعاملين فيه، مؤكدة أن رئيس الحكومة البديل قد أشاد بالمعهد الإسرائيلي، وبأن بلاده بصدد إجراء التجربة الناجحة على البشر بعد عطلة الأعياد اليهودية المقبلة.

פרסום ראשון: ישראל לקראת ניסוי בחיסון קורונה על בני אדם - במגעים מתקדמים עם מדינות שבהן יבוצע הניסוי@gilicohen10 — כאן חדשות (@kann_news) August 6, 2020

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 18.8 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 707 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.