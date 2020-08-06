قبرص تدمر احتياطياتها من نترات الأمونيوم

تم ضبط 8 أطنان من نترات الأمونيوم خلال عملية خاصة قبل 5 سنوات.

كل هذا الوقت، تم تخزين المادة الخطرة في مستودع، حسب قناة "روسيا 24" التلفزيونية. وفقا للسلطات القبرصية، تم تدمير نترات الأمونيوم في مكب نفايات خاص بالقرب من العاصمة.

وهز العاصمة اللبنانية بيروت، مساء الثلاثاء الماضي، انفجار ضخم، جعل المدينة تعيش ليلة مروعة، أسفر عن أكثر من 135 قتيلا حتى الآن، وما يزيد عن 5 آلاف مصاب، والعشرات ما زالوا تحت الأنقاض، فيما أعلن رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، عن أن الانفجار، ناتج عن 2750 طنا من نترات الأمونيوم، تم تخزينها لمدة 6 سنوات في مرفأ بيروت.

من جانبه، أعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان، بيروت "مدينة منكوبة"، ضمن حزمة قرارات وتوصيات لمواجهة تداعيات الانفجار. كما أعلنت الحكومة اللبنانية، يوم أمس الأربعاء، حدادا لمدة 3 أيام في البلاد، وقررت فرض حالة الطوارئ لمدة أسبوعين.