الأول من نوعه… مشروع إسرائيلي لإنتاج "القبة الحديدية" في أمريكا

كشف موقع إلكتروني إسرائيلي النقاب عن مشروع أمريكي إسرائيلي هو الأول من نوعه.

أفاد الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "ديفنس أبديت"، أمس الأربعاء، بأن شركة "رفائيل" للصناعات العسكرية وشركة "رايثون" للتكنولوجيا الإسرائيليتين، وقعتا مشروعا مشتركا لإنشاء منظومة الدفاع "القبة الحديدية" في الولايات المتحدة.

وذكر الموقع أنه من المتوقع الانتهاء من تدشين الشراكة الجديدة، التي يطلق عليها أنظمة حماية "رافائيل - رايثون"، قبل نهاية العام، وهي الشراكة الإسرائيلية الأولى خارج إسرائيل، أو الحالة الأولى لتصنيع "القبة الحديدية" خارج البلاد.

وأكد الموقع الإلكتروني أن منشأة الإنتاج الأمريكية ستوفر لإسرائيل القدرة على تمويل شراء بطاريات "القبة الحديدية"، وإعادة تحميل صواريخ "تامير" الاعتراضية بدعم عسكري أمريكي، كما ستزود وزارة الدفاع الأمريكية والحلفاء في جميع أنحاء العالم بالحصول على نظام القبة الحديدية للدفاع عن أعضاء خدمتهم والبنية التحتية الحيوية.

يشار إلى أن المنظومة الدفاعية الإسرائيلية "القبة الحديدية" تقوم باكتشاف وتقييم واعتراض مجموعة متنوعة من الأهداف قصيرة المدى، مثل الصواريخ والمدفعية وقذائف الهاون، إضافة إلى اعتراض الطائرات المسيرة وقذائف الهاون.