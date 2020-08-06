الداخلية القبرصية تنفي تقارير عن الجنسية القبرصية لمالك السفينة "روسوس"

نفت وزارة الداخلية القبرصية تقارير إعلامية تفيد بأن صاحب سفينة "روسوس"، التي كانت تحمل نترات الأمونيوم التي انفجرت في بيروت يحمل جواز سفر قبرصي.

أثينا- سبوتنيك. وأعلنت وزارة الداخلية في بيان، اليوم الخميس "أن وزارة الداخلية تنفي نشرات وتقارير اليوم في الصحف اليومية بأن مالك سفينة روسوس، التي تنقل 2750 طنا من نترات الأمونيوم لديه جواز سفر قبرصي".

وأفاد مصدر دبلوماسي في وقت سابق لوكالة "سبوتنيك" أن الروسي، الذي تطلق عليه وسائل الإعلام اليونانية مالك السفينة المنكوبة، تواصل مع القنصلية الروسية في قبرص.

وزعمت وسائل الإعلام اليونانية أنه في إطار التحقيق في الانفجار الذي وقع في ميناء بيروت، تبحث أجهزة الأمن القبرصية عن روسي، زعمت أنه تمت مصادرة السفينة وشحنة الملح الصخري المنفجرة، وأبلغت الشرطة القبرصية بدورها أنه ليس لديها معلومات بشأن البحث عن مواطن روسي.

هذا وهز انفجار قوي منطقة مرفأ بيروت مساء الثلاثاء الماضي، الذي يعود سببه وفق السلطات اللبنانية، للتخزين غير السليم لـ 2.7 ألف طن من نترات الأمونيوم، والتي تسببت بتضرر نصف مباني المدينة.

ووفقًا لأحدث البيانات، فإن الانفجار أدى إلى مقتل 135 شخصًا وإصابة حوالي 5 آلاف، فيما يبقى العديد من الأشخاص في عداد المفقودين.