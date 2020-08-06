ترامب يحدد موعد إطلاق لقاح فيروس كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن لقاح كورونا ربما يكون جاهزًا يوم الانتخابات الرئاسية في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر، وفق ما أفادت فضائية "العربية".

وكان مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية، عضو خلية مكافحة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، والمستشار الصحي للبيت الأبيض، أنطوني فاوتشي، قد قال يوم أمس الأربعاء، إن شركات الأدوية ستنتج عشرات الملايين من جرعات لقاح ضد فيروس كورونا مع بدايات عام 2021، وربما تصل إلى مليار جرعة، بحسب ما ذكرت شبكة "bbc" البريطانية.

كما أعلنت شركة "مودرنا" الأمريكية أنها ستسعر جرعة لقاح فيروس كورونا الذي تطوره، ما بين 32 إلى 37 دولارًا لبعض العملاء، وهو مستوى مخصوص فقط بفترة التصدي للجائحة.

وبحسب الشبكة، قال الرئيس التنفيذي للشركة ستيفان بانسل في مؤتمر لمناقشة النتائج المالية في الربع الثاني، إن الشركة تجري حاليًا مناقشات حول اتفاقيات لتوريد كميات أكبر سيكون لها سعر أقل.

وأضاف: "نعمل مع الحكومات في جميع أنحاء العالم وغيرها لضمان وصول اللقاح بغض النظر عن القدرة على الدفع. نحن حاليًا في جائحة كما حددتها منظمة الصحة العالمية. وفي مودرنا، مثل العديد من الخبراء، نعتقد أن الفيروس لن يزول وستكون هناك حاجة لتلقيح الناس أو تعزيز مناعتهم لسنوات عديدة قادمة".