بوريس جونسون: شعرت بالفزع والصدمة مما حل ببيروت

أعرب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الخميس، عن صدمته من جراء الانفجار الذي وقع في بيروت، الثلاثاء الماضي، متعهدًا بالتركيز على احتياجات اللبنانيين.

وقال جونسون: "لقد شعرت بالفزع والصدمة من مشاهد لبنان، من بيروت. أنا متأكد من أن المملكة المتحدة ستواصل التركيز على احتياجات شعب لبنان"؛ بحسب وكالة "رويترز".

من جانبه قال السفير البريطاني في لبنان، كريس رامبلنغ، الأربعاء: "كل أفكاري مع الشعب والمواطنين وكل أصدقائي وزملائي. تعازيّ الحارة لجميع الذين فقدوا أحباءهم في هذه المأساة التي لا يمكن تصورها".

وأشار السفير في تغريدة له، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون أكد بحث المملكة المتحدة بشكل عاجل عن كيفية تقديم الدعم للبنان".

وهز انفجار ضخم، أمس الأول، مرفأ بيروت، ونتج عنه سقوط عشرات القتلى وآلاف المصابين، بالإضافة إلى دمار كبير في المرفأ والمنطقة المجاورة له.

وقال محافظ بيروت إن نصف مساحة بيروت تضررت من الانفجار، معتبرا أنها أصبحت مدينة "منكوبة"، وقدر تكلفة الخسائر بمليارات الدولارات.

هذا وأعلنت الحكومة اللبنانية، أمس الأربعاء، فرض حالة الطوارئ في بيروت، وتولى السلطة العسكرية العليا، مهمة الحفاظ على الأمن وتوضع تحت تصرفها كافة الأجهزة العاصمة.