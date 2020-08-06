ترامب يدعو إلى تقديم موعد المناظرة الرئاسية الأولى

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إلى تقديم المناظرة الرئاسية الأولى، المقرر إجراؤها في الـ29 من سبتمبر/ أيلول.

موسكو - سبوتنيك . وعزى ترامب ذلك الأمر إلى أنه "في بعض الحالات" قد يبدأ التصويت في الانتخابات الرئاسية من خلال البريد، في وقت سابق من ذلك التاريخ.

وغرد الرئيس الأمريكي في حسابه الرسمي على "تويتر": "كيف يمكن للناخبين إرسال بطاقات الاقتراع في بعض الحالات، قبل شهر من المناظرة الرئاسية الأولى. نقل المناظرة الأولى إلى وقت أبكر. بالنسبة لي فإن المناظرة هي واجب وطني. أنا وجو بايدن، مدينون بذلك للشعب الأمريكي!" .

في وقت سابق أفيد أن المناظرة الرئاسية الأمريكية الأولى ستعقد، في الـ29 سبتمبر، في كليفلاند بولاية أوهايو. شارك في تأسيس المناظرة جامعة كيس كليفلاند كلينك. قبل ذلك، كان من المفترض أن تنظم المناقشة جامعة نوتردام في ساوث بيند بولاية إنديانا، لكن إدارة الجامعة تخلت عن المناظرة بسبب فيروس "كورونا" المستجد.

وجدول المناظرة الحالي هو كالتالي: سيلتقي مرشحا الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الـ 29 من سبتمبر القادم في كليفلاند، وفي الـ 15 من أكتوبر/تشرين الأول في ميامي، فلوريدا، وفي الـ 22 من الشهر نفسه في ناشفيل، تينيسي.

ويترشح الرئيس ترامب لولاية ثانية من قبل الجمهوريين، أمام نائب الرئيس السابق جو بايدن، الذي فاز بالانتخابات الرئاسية الديمقراطية التمهيدية. ويعتبر ترشيح كلا الحزبين في مؤتمرات الحزبية في أغسطس/آب إجراء شكليا.