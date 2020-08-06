واشنطن تكثف حملتها ضد التطبيقات الصينية

أعلن البيت الأبيض تكثيف الجهود لإزالة التطبيقات الصينية غير الموثوق بها من الشبكات الرقمية الأمريكية، واصفا تطبيق "تيك توك" وتطبيق المراسلة (WeChat) بأنهما تهديدات كبرى.

ونقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" الأمريكية عن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قوله إن الجهود الأمريكية الموسّعة بشأن برنامج تصفه الحكومة باسم "الشبكة النظيفة" ستركز على خمس مجالات، وتشمل خطوات لمنع التطبيقات الصينية المختلفة، وكذلك شركات الاتصالات الصينية، من الوصول إلى معلومات حساسة عن المواطنين والشركات الأمريكية، حسب تعبيره.

ويأتي إعلان بومبيو بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحظر "تيك توك"، حيث تعرض تطبيق مشاركة الفيديو، الذي يتمتع بشعبية كبيرة، لانتقادات من المشرعين الأمريكيين والإدارة بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي، وسط توترات شديدة بين واشنطن وبكين.

من جانبه قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي في مقابلة مع وكالة أنباء "شينخوا"، إن الولايات المتحدة ليس لها الحق في إيجاد شبكة نظيفة، ووصف تصرفات واشنطن بأنها حالة بلطجة.