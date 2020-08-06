حذف 2500 قناة يوتيوب مرتبطة بالصين

أعلنت شركة غوغل عن حذف أكثر من 2500 قناة يوتيوب مرتبطة بالصين بين شهري نيسان / أبريل وحزيران / يونيو.

وجاء الحذف كجزء من جهود غوغل للتخلص من المعلومات التي وصفتها بالمضللة على منصة مشاركة الفيديو، وذلك بالمقارنة مع حذفها 277 قناة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020.

وأوضحت الشركة أن القنوات تمت إزالتها كجزء من تحقيقها المستمر في عمليات التأثير المنسق المرتبطة بالصين.

وقالت غوغل في بيان حول "عمليات التضليل" خلال الربع الثاني: "إن هذه القنوات نشرت بشكل عام محتوى غير مرغوب فيه وغير سياسي، لكن مجموعة فرعية صغيرة نشرت محتوى سياسيًا في المقام الأول باللغة الصينية مماثل للنتائج الواردة في تقرير "غرافيكا" الأخير، من ضمنه المحتوى المرتبط برد الولايات المتحدة على فيروس كورونا".

ولم تحدد غوغل القنوات وقدمت القليل من التفاصيل الأخرى، باستثناء ربط مقاطع الفيديو بنشاط مشابه رصدته منصة "تويتر" وحملة حددتها شركة "غرافيكا" لتحليلات منصات التواصل الاجتماعي في شهر أبريل.

ويوضح تقرير "غرافيكا" وجود مجموعة كبيرة من الحسابات في يوتيوب وفيسبوك وتويتر وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي، التي بدأ تفعيلها في وقت مبكر من هذا العام، والتي بدت كأنها جزء من حملة دعائية عالمية.