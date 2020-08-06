الخارجية الأمريكية: استقالة براين هوك من منصبه كمبعوث لإيران

قال مسؤول أمريكي، اليوم الخميس، إن مبعوث أمريكا المختص بالملف الإيراني برايان هوك سيترك منصبه.

وقال بومبيو في بيان"الممثل الخاص هوك كان الشخص الذي أتعامل معه بشأن إيران منذ أكثر من عامين وقد حقق نتائج تاريخية في مواجهة النظام الإيراني"، وفق موقع "سي ان ان" الأمريكي.

وأضاف "تفاوض بنجاح مع الإيرانيين لإطلاق سراح مايكل وايت من السجن. عمل الممثل الخاص هوك أيضًا بامتياز كمدير لتخطيط السياسات وشرع في مجموعة من الاستراتيجيات الجديدة، التي عززت مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة وحلفائنا ... لقد كان مستشارًا موثوقا لي وصديقا جيدا . أشكره على خدمته".

هذا ويأتي ذلك في وقت يعد فيه مجلس الأمن الدولي لتصويت يجرى الأسبوع المقبل على محاولة أمريكية تمديد الحظر الدولي لتوريد الأسلحة المفروض على إيران.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستقدم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الحظر المفروض على مبيعات الأسلحة لإيران الأسبوع المقبل.

وأعرب بومبيو عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد بأن بكين تستعد بالفعل لبيع أسلحة لطهران، وأشار إلى أن هناك دول تصطف لبيع الأسلحة لإيران، وسيؤدي ذلك إلى "زعزعة استقرار الشرق الأوسط، وتعريض إسرائيل وأوروبا للخطر وحياة الأمريكيين للخطر".