أردوغان: يجب أن تكون هيروشيما علامة تصميمنا لعدم تكرار الخطأ

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن هيروشيما يجب أن تكون علامة تصميمنا على عدم تكرار الخطأ.

جاء ذلك في رسالة بعثها بمناسبة إحياء الذكرى السنوية الـ75 لقصف الولايات المتحدة الأمريكية مدينة هيروشيما اليابانية بقنبلة ذرية في الحرب العالمية الثانية، بحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول" التركية.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن هيروشيما يجب أن تكون علامة تصميمنا على عدم تكرار الخطأ

جاء ذلك في رسالة بعثها بمناسبة إحياء الذكرى السنوية الـ75 لقصف الولايات المتحدة الأمريكية مدينة هيروشيما اليابانية بالقنابل الذرية في الحرب العالمية الثانيةhttps://t.co/fNn6CR8Tvz — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) August 6, 2020

​وأوضح أردوغان في رسالته أن استهداف هيروشيما بالقنبلة الذرية، يعد واحدا من أكثر الأيام السوداوية في تاريخ البشرية.

وتابع قائلا: "علينا أن نستخلص الدروس من تلك الحادثة المشؤومة، ويجب أن تكون هيروشيما علامة تصميمنا لعدم تكرار الخطأ".

وقال الرئيس التركي: "إننا نستذكر بحزن شديد هذا اليوم الأسود في تاريخ البشرية، الذي وقع قبل 75 عاما بإلقاء قنبلة ذرية على هيروشيما، وإنني أعزي اليابان وأقرباء الضحايا".

ولفت إلى أن العالم ما زال يعيش في ظل الأسلحة النووية، داعيا العالم إلى السعي من أجل تأسيس مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وحضر مراسم إحياء ذكرى حادثة هيروشيما، بالنيابة عن الرئيس التركي، سفير أنقرة في طوكيو حسن مراد مرجان.

يشار إلى أنه في السادس من أغسطس/ آب 1945، قصفت أمريكا مدينة هيروشيما بقنبلة ذرية مما أسفر عن مقتل 140 ألف شخص، وبعدها بثلاثة أيام أسقطت الولايات المتحدة قنبلة ذرية أخرى على ناغازاكي مما أسفر عن مقتل 70 ألفا آخرين.