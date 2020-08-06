تويتر يتخذ خطوات تستهدف حسابات وسائل إعلام حكومية بينها "سبوتنيك" و"شينخوا"

اتخذت منصة التدوين المصغر "تويتر" خطوات استهدفت فيها وسائل إعلام وصفتها بالحكومية بينها وكالتي "سبوتنيك" الروسية و"شينخوا" الروسية.

وقالت المنصة الأمريكية، وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس"، إنها ستضع علامات مميزة على بعض وسائل الإعلام التابعة لحكومات.

ونقلت "فرانس برس" عن المتحدث باسم تويتر قوله "وسائل الإعلام المعنية بالسياسة الجديدة للموقع تشمل وكالتي سبوتنيك الروسية وشينخوا الصينية".

وتابع المتحدث باسم منصة تويتر بقوله "تلك السياسة الجديدة ستؤثر على وسائل الإعلام التي تتحكم الدول في محتواها التحريري عبر الموارد المالية أو التحكم في الإنتاج أو التوزيع".

ومضى بقوله "خلافا للإعلام المستقل، كثيرا ما يستعمل الإعلام المرتبط بدول تغطيته الإعلامية كأداة لخدمة أجندة سياسية. نعتقد أن من حق الناس أن يعلموا حين يكون حساب مرتبطا بدولة على نحو مباشر أو غير مباشر".

وقال تويتر إن القرار لا يؤثر على "المنظمات الإعلامية الممولة من الدولة والتي تحظى باستقلالية تحريرية، مثل هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) والإذاعة الوطنية العامة الأمريكية (إن بي آر)".

ويأتي إعلان تويتر عقب اتخاذ فيسبوك اجراءا مماثلا في وقت سابق من العام عبر وضع علامة مميزة على المحتوى الذي تنشره وسائل إعلام تتحكم فيها دول.

وأعلن تويتر أيضا إنشاء علامة توثيق جديدة خاصة بـ"كبار المسؤولين الحكوميين"، ويشمل ذلك وزراء الخارجية والسفراء والمسؤولين المخولين التحدث باسم الدولة.

ستوضع هذه العلامات في مرحلة أولى على حسابات مسؤولين من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، وهي الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة. وتخطط الشركة إلى توسيع نطاق هذه الخاصيّة لتشمل دولا أخرى مستقبلا.