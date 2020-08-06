تحطم طائرة مسيرة خاصة بسويسرا في إسرائيل

تعرضت طائرة مسيرة تابعة للسلطات السويسرية، أمس الأربعاء، للتحطم في صحراء النقب في جنوب إسرائيل أثناء تحليق تجريبي.

وأكد مسؤول كبير من شركة "إلبيت سيستيمز" أن الطائرة التي من نوع "ستارلاينر" تحطمت في منطقة غير مأهولة من صحراء النقب أثناء تحليق تجريبي، بحسب موقع قناة "سويس إنفو".

وأضاف المسؤول أن تحطم الطائرة المسيرة لم يتسبب بأية أضرار، لكنه شدد على أنه "لا يمكن إصلاحها"، وفقا لوكالة أنباء "فرانس برس".

وفي بيان صادر عنها، قالت الحكومة السويسرية إن "الجهاز تحطّم بالكامل" مشيرةً إلى أن الأضرار "ستتكفّل بها شركة إلبيت سيستميز".

وفتحت وزارة النقل الإسرائيلية تحقيقا بشأن أسباب هالحادث، الذي حصل بحسب الشركة المصنعة، بينما تم اختبار الجهاز "بأقصى إمكاناته".

وفي أواخر عام 2015، منح البرلمان السويسري الضوء الأخضر لشراء 6 طائرات مراقبة من شركة "إلبيت سيستيمز" الإسرائيلية بقيمة نحو 230 مليون يورو.

وينص العقد بشكل خاص على شراء طائرات من نوع "أرميس 900"، لكن أُعيد تحويلها للحصول على شهادة مدنية في إطار برنامج طائرات مسيّرة من الشرطة الإسرائيلية أُطلقت عليها تسمية "ستارلاينر".

وبحسل السلطات السويسرية، فقد سلمت أول طائرة من هذه الطلبية في ديسمبر/ كانون الأول 2019.