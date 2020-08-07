ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يحظر التعاملات المالية مع الشركة المالكة لـ"تيك توك"

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أمرا تنفيذيا لمواجهة ما وصفها بالتهديدات التي تواجه بلاده بسبب التطبيقات الإلكترونية الصينية مثل "وي تشات" و"تيك توك"، ويحظر التحويلات المالية لشركة "بايت دانس" الصينية المالكة للتطبيقات.

واشنطن - سبوتنيك. ونص الأمر التنفيذي على أن "الإجراءات المتخذة سوف تمنع لمدة 45 يوميا أي تحويلات مالية لشركة بايت دانس الصينية".

وتابع القرار الذي وقّعه ترامب على "أن انتشار تطبيقات الهواتف الذكية في الولايات المتحدة التي تملكها جمهورية الصين الشعبية، يستمر في تهديد الأمن القومي، السياسة الخارجية، والاقتصاد الأميركي".

وجاء أيضا "في هذا التوقيت، يجب اتخاذ إجراء لمواجهة التهديد بواسطة تطبيقات الهواتف الذكية، وبشكل خاص تيك توك".

وفي نفس السياق، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع في تصويت أمس الخميس على مشروع قانون لمنع الموظفين الاتحاديين من استخدام تطبيق تيك توك لمقاطع الفيديو القصيرة على الأجهزة الحكومية.

وقال تيك توك أمس الأربعاء إنه يعمل مع خبراء من وزارة الأمن الداخلي الأمريكية "للحماية من التأثيرات الأجنبية" والتحقق من المعلومات التي يحتمل أن تكون مضللة بخصوص الانتخابات.

ومع تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والصين بسبب قضايا التجارة وهونغ كونغ والأمن الإلكتروني وانتشار فيروس كورونا المستجد، ظهرت "تيك توك" كبؤرة توتر جديدة في النزاع الدائر بين أكبر اقتصادين في العالم.