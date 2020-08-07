بومبيو يدعو إلى السماح بإطلاق سراح سجناء طالبان المتبقين لدى حكومة أفغانستان

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الجمعة، "لويا جيرغا" وهو مجلس وطني عرفي بأفغانستان، إلى إطلاق سراح سجناء طالبان المتبقين لدى الحكومة.

القاهرة - سبوتنيك. واعتبر بومبيو، بحسب بيان للخارجية الأمريكية، أن توصية واشنطن بالإفراج عن السجناء تأتي لأن تلك العملية ستكون بمثابة إزالة للعقبة الأخيرة أمام مفاوضات السلام الشامل في أفغانستان.

وأكد وزير الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة مستمرة في دعمها للوصول إلى سلام دائم وشراكة كبيرة مع أفغانستان.

وكان التليفزيون الأفغاني أعلن الأحد الماضي، أن الرئيس أشرف غني قرر الدعوة لعقد "لويا جيرغا" للتقرير بشأن سجناء لحركة طالبان تطالب الحركة بإطلاق سراحهم فيما تتحفظ كابول لتورطهم في جرائم بالغة الخطورة.

واللويا جيرغا هو تقليد أفغاني قديم يعقد فيه مجلس وطني تمثل فيه كافة القبائل والإثنيات والانتماءات الدينية بحضور سياسيين لمناقشة قضايا وطنية كبرى، وهو ذو سلطة تشريعية. وينعقد لويا جيرغا اليوم على أن يستمر ما بين 3 إلى 5 أيام.

وكان مجلس الأمن الأفغاني قد أعلن في وقت سابق أن الحكومة أطلقت ما مجموعه 4917 من عناصر طالبان، وأنها ستتابع الإفراج عن المزيد حتى يصل العدد إلى 5100، أي أكثر بقليل من العدد المتفق عليه بين طالبان والولايات المتحدة ضمن الإعلان الذي تم التوصل إليه في فبراير/شباط الماضي، والذي ينص في المقابل على إفراج الحركة عن نحو 1000 من أسرى الأمن الأفغاني.

وكان المسؤولون الأفغان قد أعلنوا رفضهم إطلاق سراح المئات من عناصر طالبان الذين تتهمهم بارتكاب جرائم بالغة الخطورة بشن هجمات دموية ضد الأفغان.