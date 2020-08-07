إطلاق صفارات الإنذار في الجليل الغربي شمالي إسرائيل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، عن دوي صفارات الإنذار في الجليل الغربي شمالي إسرائيل.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية تصريحات الجيش الإسرائيلي الذي قال إن صفارات الإنذار أطلقت شمالي إسرائيل بالقرب من الحدود اللبنانية.

ولم ترد تقارير عن أي انفجارات، وقال راديو إسرائيل إن الصفارات كانت فيما يبدو إنذارا كاذبا.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الاثنين الماضي، أنه "أحبط عملية تخريبية في منطقة جبل روس الحدودية مع لبنان، بعد تسلل عدد من المقاتلين التابعين لحزب الله اللبناني إلى مناطق إسرائيلية"، مشيرا إلى عدم وجود أي إصابات بين قواته.

لكن "حزب الله" نفى الرواية الإسرائيلية، وقال في بيان رسمي: "إن كل ما تدعيه وسائل إعلام العدو عن إحباط عملية تسلل من الأراضي اللبنانية إلى داخل فلسطين المحتلة وكذلك الحديث عن سقوط شهداء وجرحى للمقاومة في عمليات القصف التي جرت في محيط مواقع الاحتلال في مزارع شبعا هو غير صحيح على الإطلاق، وهو محاولة لاختراع انتصارات وهمية كاذبة".