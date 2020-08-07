كوريا الجنوبية ترسل مساعدات إنسانية بمقدار مليون دولار إلى لبنان

أعلنت وزارة خارجية كوريا الجنوبية أن البلاد ستقدم مساعدات إنسانية إلى لبنان بمقدار مليون دولار للتغلب على آثار الانفجار القوي في بيروت.

وجاء في بيان الوزارة: "قررت حكومتنا تقديم مساعدات إنسانية طارئة بمبلغ مليون دولار للبنان الذي تضرر بشدة من الانفجار القوي في بيروت في 4 أغسطس/آب".

وتابعت الوزارة أنها ستبعث 10 آلاف مجموعة من الأدوية ومستلزمات الطوارئ إلى الضحايا عن طريق قسم الحفاظ على السلام الكوري الجنوبي "تونميون" المتمركز في لبنان.

وتعمل حكومة كوريا الجنوبية على تقديم 3 ملايين دولار إضافية لدعم اللاجئين السوريين في البلاد ومحاربة فيروس كورونا.

وهز العاصمة اللبنانية بيروت، مساء الثلاثاء الماضي، انفجار ضخم، جعل المدينة تعيش ليلة مروعة أسفرت عن أكثر من 135 قتيلا حتى الآن، وما يزيد عن 5 آلاف مصاب، والعشرات مازالوا تحت الأنقاض، فيما أعلن رئيس الوزراء اللبناني، أن حسان دياب عن أن الانفجار، ناتج عن 2750 طنا من نترات الأمونيوم، تم تخزينها لمدة 6 سنوات في مرفأ بيروت.

من جانبه، أعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان، بيروت "مدينة منكوبة"، ضمن حزمة قرارات وتوصيات لمواجهة تداعيات الانفجار. كما أعلنت الحكومة اللبنانية، يوم أمس الأربعاء، حدادا لمدة 3 أيام في البلاد، وقررت فرض حالة الطوارئ لمدة أسبوعين.