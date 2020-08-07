جورج وأمل كلوني يتبرعان بمئة ألف دولار للبنان

أفادت وسائل إعلام غربية، يوم أمس الخميس، عن تقديم الممثل الأمريكي جورج كلوني وزوجته اللبنانية أمل كلوني مبلغ 100 ألف دولار لجمعيات خيرية في لبنان تضامنا مع اللبنانيين لمواجهة آثار الانفجار الذي حصل في مرفأ بيروت.

ونقلت صحيفة "فارايتي" بيان الزوجين، وجاء فيه: "الممثل الأمريكي جورج كلوني وزوجته المحامية أمل كلوني سيرسلان 100 ألف دولار إلى جمعيات خيرية لبنانية لمساعدتهما في مواجهة آثار الانفجار القوي في بيروت".

وأضاف البيان: "نشعر بقلق عميق على أهل بيروت والدمار الذي لحق بهم في الأيام القليلة الماضية".

وتابع البيان: "ثلاث منظمات خيرية وجدناها توفّر الإغاثة الأساسية على الأرض: الصليب الأحمر اللبناني، Impact Lebanon، وبيتنا بيتك".

وهز العاصمة اللبنانية بيروت، مساء الثلاثاء الماضي، انفجار ضخم، جعل المدينة تعيش ليلة مروعة أسفرت عن أكثر من 135 قتيلا حتى الآن، وما يزيد عن 5 آلاف مصاب، والعشرات مازالوا تحت الأنقاض، فيما أعلن رئيس الوزراء اللبناني، أن حسان دياب عن أن الانفجار، ناتج عن 2750 طنا من نترات الأمونيوم، تم تخزينها لمدة 6 سنوات في مرفأ بيروت.