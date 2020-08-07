غانتس: إسرائيل لن تسمح بانتهاك سيادتها وإلحاق الأذى بمواطنيها

أعلن وزير الدفاع ورئيس الوزراء، بني غانتس، اليوم الخميس، أن إسرائيل لن تسمح بانتهاك سيادتها وإلحاق الأذى بسكانها ومواطنيها في البلاد.

وقال غانتس خلال تصريحات صحفية: "دولة إسرائيل لن تسمح بأي انتهاك لسيادتها أو إلحاق الأذى بسكانها. وفي غزة يجب أن يفهموا أنه لا يوجد حل آخر عبر عودة رجالنا والاستقرار هو ما سيحقق النمو الاقتصادي في القطاع غزة. إذا لم تفهم المنظمات الإرهابية بعد".

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي في الفترة الماضية غارات على مواقع تدريب تتبع لـ"كتائب القسام" الجناح العسكري لـ"حماس" وأراض زراعية وسط وجنوبي القطاع، ما أحدث أضرارا مادية دون وقوع إصابات، فيما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه تم إطلاق صافرات الإنذار في مدينة سديروت وفي بعض البلدات في منطقة غلاف غزة.