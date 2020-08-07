إيران تكشف تفاصيل جديدة بشأن طائرة الركاب المدنية "ماهان"

كشفت الخارجية الإيرانية عن تفاصيل جديدة بشأن طائرة الركاب المدنية "ماهان" التي اعترضتها مقاتلات أمريكية في سماء سوريا، الشهر الماضي.

ونقلت وكالة "إرنا"، صباح اليوم الجمعة، على لسان عباس موسوي، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن بلاده تحتفظ بحقها في تقديم شكوى ضد من تعرض لطائرة الركاب المدنية.

وقال موسوي: "بعد هذا الإجراء غير القانوني، تم تقديم الشكوى الأولية في هذا الصدد، وجرى إعداد برامج خاصة بمساعدة مختلف المؤسسات المشاركة والمعنية لمواجهة هذا الإجراء غير القانوني".

وتابع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "إن هذا الإجراء كان تهديدا خطيرا لركاب الطائرة المدنية، وانتهاكا لجميع القواعد والقوانين الدولية، لكننا سنرد على هذه القرصنة الجوية في الوقت المناسب".

واعترضت مقاتلتان حربيتان أمريكيتان في سماء سوريا فوق منطقة التنف، في الخامس والعشرين من الشهر الماضي، طائرة مدنية إيرانية تابعة لشركة "ماهان"، كانت متجهة من طهران إلى العاصمة اللبنانية بيروت، ما أدى إلى إصابة عدد من ركاب الطائرة بسبب الهبوط والارتفاع المفاجئ.