ترامب: بايدن ضد السلاح والرب

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن منافسه على الرئاسة، جو بايدن، "ضد الرب"، وذلك في حديث له أثناء زيارة إلى ولاية أوهايو الأمريكية.

وذكر ترامب، الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، إن جو بايدن "ضد الرب، فهو ضد السلاح".

وتابع عن بايدن ، الذي شغل منصب نائب الرئيس السابق باراك أوباما، "يتبع أجندة اليسار المتطرف".

وأضاف: "يأخذون أسلحتكم، ويخرقون البند الثاني من الدستور. فلا دين ولا شيء. لقد آذوا الإنجيل وآذوا الرب"، بحسب وسائل إعلام.

وتابع: "إنه ضد الرب، ضد السلاح، ضد الطاقة، الطاقة من النوع الذي نعرفه".

ويخوض بايدن الانتخابات الرئاسية ضد ترامب، في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وسط تقارير تشير إلى أن استطلاعات الرأي ترجح كفة المرشح الديمقراطي.