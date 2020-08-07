إهداء شاحنة تصبح رمزا لانهيار جسر لمدينة إيطالية

تبرعت شركة "Sogegross" السوبر ماركت الإيطالية بشاحنة خضراء لمدينة جنوى، التي أصبحت رمزا لانهيار جسر في أغسطس/آب عام 2018.

واشتهرت صورة لشاحنة صغيرة خضراء على حافة الهاوية بعد تحطم الجسر بشكل واسع حتى أمست رمزا بارزا للمأساة.

🎥 We’ve just noticed from our vantage point in #Genoa that the windscreen wipers of the truck on the edge of the #Morandi Bridge are still going. It seems the driver didn’t even have time to turn the engine off as they ran from the vehicle. @SkyNews pic.twitter.com/87uJlbVvqH — Mark Stone (@Stone_SkyNews) August 15, 2018

وقالت الشركة إن الشاحنة "أصبحت الآن تحت تصرف مكتب رئيس البلدية لأي استخدام يتعلق بخدمة المواطنين".

وأقيمت مراسم افتتاح الجسر الجديد الذي يربط بين أطراف مدينة جنوى يوم الثلاثاء الماضي.

© AFP 2020 / Luca Zennaro / Pool الجسر الجديد في مدينة جنوى الإيطالية

وانهار قطاع طوله 200 متر من الجسر عام 2018، مما أدى إلى سقوط عربات وقطع خرسانية كما أودى بحياة 43 شخصا.

وكان الجسر جزء من طريق إيه10 السريع الذين يربط بين جنوة والحدود الفرنسية إلى الغرب، وكانت تديره شركة أوتوستراد التابعة لمجموعة أتلانتيا للبنية التحتية.