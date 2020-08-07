طلب صيني قوي يغذي انتعاشا في صادرات ألمانيا

قال مكتب الإحصاءات الألماني، اليوم الجمعة، إن الاقتصاد الصناعي للبلاد واصل تعافيه من صدمة إغلاقات مكافحة فيروس كورونا للشهر الثاني على التوالي في يونيو/ حزيران، حيث زاد الإنتاج 8.9 في المئة، مدعوما بقفزة 14.9 في المئة في الصادرات.

وفي حين ظلت أرقام الإنتاج والواردات والصادرات دون مستويات ما قبل الجائحة، فإن ارتفاع الصادرات عن الشهر السابق كان الأكبر في نحو 30 عاما، وساعد على ذلك طلب قوي من الصين، التي زادت مشترياتها من أكبر اقتصاد أوروبي 15.4 في المئة مقارنة مع يونيو/ حزيران 2019، وفقا لـ "رويترز".

وتراجعت المبيعات المتجهة إلى الولايات المتحدة 20.7 في المئة، وسط تداعيات شديدة على نحو خاص للجائحة هناك. وتأثرت الصادرات إلى بريطانيا أيضا، إذ انخفضت 15.7 في المئة مقارنة مع الشهر السابق.

يشار إلى أن معهد "إيفو" الاقتصادي قال، في وقت سابق، أن الاقتصاد الألماني سيتعافى تدريجيا بعد تراجع تاريخي بسبب جائحة فيروس كورونا، وسيعود على الأرجح إلى المستوى الذي كان عليه العام الماضي بحلول نهاية 2021.