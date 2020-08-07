تسجيل
13:29 GMT07 أغسطس/ أب 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    إنشاء خط أنابيب الغاز التيار الشمالي 2

    مسؤولة ألمانية تعبر عن غضبها من التهديدات الأمريكية ضد مشروع "التيار الشمالي 2"

    © Sputnik . Axel Schmidt
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/103577/34/1035773410_0:63:1200:738_1200x675_80_0_0_cd6e8d34f13e2b5fd79df19e940db5e8.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202008071046217367-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D8%BA%D8%B6%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-2/

    أعربت رئيسة وزراء ولاية مكلنبورغ فوربومرن الألمانية، مانويلا شليسفيغ، عن غضبها من التهديدات الأمريكية ضد مشروع خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2".

    تركيب أنابيب الغاز لمشروع التيار الشمالي - 2 في خليج فنلندا
    © Sputnik . Nord Stream 2/Thomas Eugster
    خبير: ألمانيا ستصمد أمام ضغط العقوبات الأمريكية ضد "التيار الشمالي-2"
    وقالت شليسفيغ، لوكالة الأنباء الألمانية "دي بي ايه" " هذه التهديدات (ضد مشغل ميناء مدينة "ساسنيتز" الألمانية الواقعة في ولاية "مكلنبورغ-فوربومرن"، غير مقبولة على الإطلاق."

    وتابعت قائلة: ألمانيا "يمكنها أن تقرر بنفسها أين وكيف تحصل على الطاقة".

    إلى ذلك، صرحت رئيسة الوزراء لصحيفة "تاغسشبيغل" الألمانية إن مكلنبورغ-فوربومرن تلتزم بشدة ببناء خط الأنابيب، وتتوقع من الحكومة الألمانية ردا حاسما فيما يتعلق بمحاولات الابتزاز من قبل الولايات المتحدة الأمريكية .

    هذا ونصت رسالة ثلاثة أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي إلى شركة " ساسنيتز جي أم بي أتس" مشغلة ميناء "ساسنيتز"، التي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منها، على العقوبات التي تعدها السلطات الأمريكية ضد الشركات التي تشارك في دعم بناء خط أنابيب "التيار الشمالي-2"وتشير الرسالة على وجه الخصوص إلى أنه في حالة واصلة الأنشطة، فإن الميناء مهدد "بالتدمير المالي".

    في وقت سابق، أفادت صحيفة "فوكوس" الإلكترونية، أنه يجري الآن العمل على خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي-2" في بحر البلطيق باستخدام سفن جديدة. على وجه الخصوص، سفينة "روسيني"، التي رست في ميناء مدينة ساسنيتز الألمانية منذ عدة أسابيع.

    وبحسب الصحيفة، وصلت "روسيني" إلى هناك في مطلع حزيران/ يونيو، وعلى متنها نحو 140 عاملاً يتم نقلهم يوميًا إلى ميناء "موكران" وهو القاعدة اللوجستية لـ مشروع "التيار الشمالي-2".

    إنشاء خط أنابيب غاز التيار الشمالي - 2
    © Photo / Nord Stream 2 / Axel Schmidt
    رد ألماني على تهديدات واشنطن: نعم للشراكة مع روسيا ونعم لمشروع "التيار الشمالي-2"

    بدورها أفادت صحيفة "أوستسي تسايتونج" المحلية، أن العمال - من مواطني بريطانيا وروسيا وأوكرانيا وإيطاليا - يستعدون لبناء الجزء الأخير من خط الأنابيب ، ولكن "خوفًا من العقوبات الأميركية الوشيكة ، يتصرف جميع المشاركين بسرية".

    ويشار في هذا الصدد إلى أن مشروع بناء خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي 2" يضم ائتلاف شركات متخصصة في مختلف المجالات، يدخل فيه شركة الغاز الروسية "غازبروم" التي تستحوذ على حصة 51 بالمائة، وشركة "أي-أون" الألمانية بنسبة تبلغ 10بالمائة، وشركة "رويال شيل" الهولندية البريطانية بنسبة 10 بالمائة، وشركة "أو. أم. في" النمساوية بنسبة 10بالمائة، ومجموعة "باسف" الألمانية بنسبة 10بالمائة، وشركة "إينجي" الفرنسية بنسبة 9 بالمائة.

    يواجه "التيار الشمالي-2" معارضة نشطة من قبل الولايات المتحدة ، التي تروج لغازها الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي ، وكذلك أوكرانيا وعدد من الدول الأوروبية. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على المشروع في كانون/ديسمبر 2019 ، وطالبت من الشركات التي تقوم بمد الأنبوب بوقف الأعمال على الفور، ةسرعان ما أعلنت "سويس أولسيز" تعليق مد خط أنابيب الغاز.

    انظر أيضا:

    أول رد ألماني على عقوبات أمريكا ضد "التيار الشمالي-2"
    مدفيديف: مشروع "التيار الشمالي-2" سيكتمل بغض النظر عن جهود أصدقائنا الأمريكيين
    رد ألماني على تهديدات واشنطن: نعم للشراكة مع روسيا ونعم لمشروع "التيار الشمالي-2"
    خبير: ألمانيا ستصمد أمام ضغط العقوبات الأمريكية ضد "التيار الشمالي-2"
    الكلمات الدلالية:
    ألمانيا, الولايات المتحدة, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الممثلة الإيطالية جينا لولوبريجيدا خلال مراسم افتتاح مهرجان موسكو السينمائي الدولي الثاني، 1961
    من مديحة كامل إلى براد بيت...مهرجان موسكو السينمائي الدولي
    فيسبوك يحذف أخبار مضللة لترامب
    فيسبوك يحذف "أخبارا مضللة" لترامب
    مادة الأمونيوم التي تسببت في انفجار مرفأ بيروت
    ما هي مادة نترات الأمونيوم المسببة لانفجار بيروت المدمر
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك